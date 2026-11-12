Un carcere allo sbando: l’orrore a Modena tra pestaggi e suicidi

«È stato brutalmente aggredito e pestato da un gruppo di circa venti detenuti», racconta la moglie di Almir, detenuto al Sant’Anna. «Cosa ancora più grave e disumana, l’assistenza medica gli è stata prestata soltanto dopo tre giorni dall’attacco». L’istituto è allo sbando, la direzione è vacante

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Il carcere Sant’Anna di Modena continua a essere in preda al caos. L’ultima segnalazione è quella di un detenuto bosniaco aggredito da un gruppo di altri reclusi e lasciato, racconta la moglie, per tre giorni senza assistenza medica. Lo stesso sarebbe successo poi a un altro detenuto senza che dal carcere sia stato preso alcun provvedimento. Anche perché la direzione è vacante. Alla peggiore strage in un istituto penitenziario italiano nel dopoguerra, nove decessi durante le rivolte di marzo 202