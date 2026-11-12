un sistema penitenziario a pezzi

Un carcere allo sbando: l’orrore a Modena tra pestaggi e suicidi

Luigi Mastrodonato
12 novembre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google

«È stato brutalmente aggredito e pestato da un gruppo di circa venti detenuti», racconta la moglie di Almir, detenuto al Sant’Anna. «Cosa ancora più grave e disumana, l’assistenza medica gli è stata prestata soltanto dopo tre giorni dall’attacco». L’istituto è allo sbando, la direzione è vacante

Il carcere Sant’Anna di Modena continua a essere in preda al caos. L’ultima segnalazione è quella di un detenuto bosniaco aggredito da un gruppo di altri reclusi e lasciato, racconta la moglie, per tre giorni senza assistenza medica. Lo stesso sarebbe successo poi a un altro detenuto senza che dal carcere sia stato preso alcun provvedimento. Anche perché la direzione è vacante. Alla peggiore strage in un istituto penitenziario italiano nel dopoguerra, nove decessi durante le rivolte di marzo 202

Luigi Mastrodonato
Luigi Mastrodonato
Luigi Mastrodonato

Luigi Mastroodonato. Giornalista freelance, scrive di diritti umani, carceri, questioni sociali. È autore del libro sugli abusi di polizia "L'ordine" (Sem, 2026).