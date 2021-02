Un incidente all'interno di un cantiere edile a Tovo San Giacomo ha causato la morte di un lavoratore e il ferimento di un’altra persona. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe verificato il crollo di una parte di una palazzina oggetto di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamento di Finale, l'unità cinofila dei pompieri da Savona, ambulanze e carabinieri. Una persona sarebbe rimasta stata travolta e uccisa dal materiale crollato dallo stabile mentre una seconda persona è stata trasportata in stato di choc all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nel 2020 sono aumentate le vittime

L’incidente di Savona avviene in un quadro già preoccupante. Secondo un rapporto dell’Inail, i primi undici mesi del 2020 hanno visto una decrescita degli infortuni complessivi sul lavoro, ma una crescita degli incidenti mortali: gli infortuni con esito mortale sono stati 1.151 in aumento del 15,4 per cento rispetto all’anno precedente mentre le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’istituto tra gennaio e novembre sono state 492.150 pari al 16,7 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.

