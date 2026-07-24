«Schiacciato, con i polmoni pieni di sangue». Così è morto Fakir

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«Asfissia, compressione, schiacciamento e sangue». Le prime risposte sono arrivate quando il corpo di Abderrahim Fakir ha iniziato “a parlare”. Giovedì è stata svolta una tac ossea come esame propedeutico all’autopsia. I polmoni del 42enne di origine marocchina sono stati trovati ricolmi di liquido ematico. Un dato confermato, ventiquattr’ore dopo, dai primissimi riscontri autoptici effettuati, a partire dalle 11, all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dal pool di esperti nominato dalla procura e d