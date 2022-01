Per Federica Brignone è la diciannovesima vittoria nella Coppa del mondo, primato di ogni epoca tra le italiane. L’Italia va a quota 10 vittorie stagionali, su 13 gare disputate, non accadeva dalla stagione 1996/1997

La valdostana Federica Brignone ha vinto la gara di SuperG di Garmisch-Partenkirchen, in Baviera, valida per la Coppa del mondo, ex-aequo con l’austriaca Cornelia Huetter. È il decimo successo stagionale per l’Italia, su 13 gare disputate tra discesa e SuperG, con cui è stato eguagliato il record della stagione 1996/1997.

Per Federica Brignone è il diciannovesimo successo nella Coppa del mondo, primato di ogni epoca tra le italiane, dopo di lei a Sofia Goggia, al diciassettesimo posto. Per l’Italia rosa si tratta della vittoria numero 111 nella Coppa del Mondo.

Quella di questa domenica è stata l’ultima gara di super gigante, prima dei giochi olimpici invernali di Pechino, che si disputeranno dal 4 al 20 febbraio. Le gare per la Coppa del mondo riprenderanno nella settimana del 26 e 27 febbraio.

La graduatoria generale vede, al momento, al comando la statunitense Mikaela Shiffrin con 1.026 punti davanti alla slovacca Petra Vlhova con 1.009. Federica Brignone è salita al terzo posto con 772 punti, appena 3 punti davanti a Sofia Goggia con 769, assente dalla competizione, dopo l’infortunio della scorsa domenica. Elena Curtoni è nona con 499.

