Venerdì 20 novembre ragazze e ragazzi sono scesi nelle piazze di tutta Italia per denunciare il carovita insostenibile che minaccia il diritto allo studio. A Roma la manifestazione davanti al ministero dell’Istruzione, dove sono state lanciate anche bombe carta

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«Questo governo non è abituato ad ascoltare le piazze e le persone. Ma questo non vuol dire che non possa iniziare a farlo», dice Pietro mentre il corteo degli studenti arriva davanti al ministero dell’Istruzione, in viale Trastevere.

Bottiglie, petardi e qualche bomba carta volano verso gli agenti schierati sulle gradinate. Le stesse su cui, poco dopo, si siedono Marcos e Andrea nel tentativo di far cessare il lancio degli oggetti. È questa l’ultima immagine dello sciopero internazionale degli studenti, che venerdì 20 novembre si è mosso tra le strade della Capitale.

«Siamo qui per combattere contro un sistema che non funziona più. Vogliamo contrastare il caro vita e avere una dignità sociale, che ormai ci stanno togliendo», urla Francesca di Osa al megafono.

Alle sue spalle, le colonne squadrate della Sapienza; davanti a lei, migliaia di ragazzi che hanno scelto di autoconvocarsi e di non unirsi al corteo dello sciopero generale indetto dalla Cgil. «Loro non ci rappresentano», continua Francesca. «Non permettiamo a nessuno di intestarsi la nostra rabbia e la nostra voce».

Mentre i ragazzi e le ragazze di Osa, Cambiare Rotta e Potere al Popolo proseguono verso il Colosseo, da Piramide parte l’altro corteo studentesco, con il collettivo Les Blocages, la Rete degli Studenti Medi e i movimenti per la casa.

«Le nostre classi dirigenti ci stanno spingendo verso la guerra con il riarmo europeo e la difesa comune, tagliando la spesa pubblica. Le scuole crollano, gli ospedali non funzionano, i salari sono bassi e la benzina costa 2,50 euro», dice Karima. Vent’anni, megafono alla mano. Anche lui tiene a ribadire che «oggi noi studenti abbiamo scelto una strada autonoma, indipendente da quella stessa Cgil che oggi è in piazza ma che solo una settimana fa firmava accordi con Confindustria».

Mentre continuiamo a camminare, dal ponte alle spalle del Colosseo alcuni studenti srotolano uno striscione con la scritta «Tax the rich». Tra loro c’è Silvia, che parla di «un mondo di ingiustizie in cui i ricchi guadagnano sempre di più, mentre i poveri continuano a crescere e guadagnano sempre meno».

Ed è proprio per questo, dice, «che la prima cosa da fare in questo Paese è iniziare a tassare i super ricchi e ridistribuire le loro ricchezze. Datemi pure della comunista, ma voglio vedere cosa farete quando, come me, non riuscirete più a pagare l’affitto a fine mese».

A unire idealmente i tre cortei sono le parole d’ordine che riecheggiano negli slogan e sui cartelloni: caro affitti, precariato, no al riarmo, sanità pubblica…

Intanto, mentre alle 12 la manifestazione dei sindacati termina, i cortei studenteschi si riuniscono e proseguono verso il ministero dell’Istruzione. Attraversando il Circo Massimo, la stessa area in cui sono in allestimento i capannoni per la convention di Fratelli d’Italia, tra i fumogeni compare una scritta rivolta alla premier: «Atreju: Meloni festeggia, l’Italia affonda».

«Hanno ragione», dice Maria, insegnante di italiano alle superiori. «Sono qui al fianco dei miei studenti, ma anche per protestare contro le condizioni di lavoro nelle scuole italiane. Ci sono insegnanti precari che cambiano sede ogni anno e scuole con aule troppo piccole. Ci sono fondi per le armi, ma non per rinnovare gli edifici e sostenere l’offerta formativa. Ormai non possiamo permetterci neanche di fare progetti». Il corteo intanto prosegue. Dietro gli striscioni, gli stessi sguardi di questa mattina. La rabbia, quantomeno, rimane immutata.

«Sono uno studente della Sapienza – dice Matteo – Nonostante la nostra sia la più grande università d’Europa, non abbiamo neanche i banchi per studiare. Intanto le tasse universitarie aumentano di anno in anno. Mi dite come faccio a pagarle?».

Nel frattempo, in lontananza si intravede il ministero di viale Trastevere. «Mio padre è nello stesso reparto schierato lì davanti», continua, indicandomi i caschi blu dei reparti antisommossa della polizia. «Lui mi dà una mano a pagarmi l’università, ma anche lui sa che ormai la situazione è diventata insostenibile».

E si ritorna a quelle gradinate, a un clima che si infiamma in fretta mentre Andrea e Marcos, entrambi ventenni, si siedono accanto agli agenti per provare a calmare gli animi. Solo dopo racconteranno che fino a quel momento non si conoscevano: uno viene da Formia; l’altro, studente di cinema di origini brasiliane, vive a Roma.

«Mi sono seduto lì – mi dice Marcos fuori dalla morsa delle telecamere – perché non mi andava che qualcuno domani strumentalizzasse la nostra rabbia alludendo al lancio dei petardi contro la polizia. Tutto qui».

Intorno a lui il corteo inizia a scemare, i cori si fanno più lontani ma la rabbia permane immutata: l’appuntamento è alla prossima piazza.



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