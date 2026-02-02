Le indagini sugli scontri di Torino, attesa la convalida dei primi arresti. Le accuse dei pm

true false

«Mi è stato impedito di tornare a Torino per i prossimi sei mesi. Io non avevo alcuna intenzione di prendere parte agli scontri. Dico solo questo: se partecipo a una manifestazione dove potrebbe accadere di tutto, avrò il diritto di difendermi?». A parlare a Domani è Matteo (nome di fantasia, ndr), tra i 30 destinatari del foglio di via sottoscritto dal questore del capoluogo piemontese come misura di prevenzione rispetto alla manifestazione di sabato scorso su Askatasuna, il centro sociale sgom