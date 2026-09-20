La partita silenziosa

Lo scontro sulle frequenze: in gioco il 5G e le bollette degli utenti

Mila Fiordalisi
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20 settembre 2026 • 18:20

L'Agcom propone il rinnovo non oneroso fino al 2037 per spingere gli investimenti sulle reti e stabilizzare il settore delle telecomunicazioni. La scelta spacca però il mercato: Asstel e i grandi operatori approvano mentre Iliad ed esperti denunciano il rischio di soffocare la concorrenza. La parola finale spetta al Mef

C'è una partita silenziosa ma decisiva che riguarda direttamente la qualità delle nostre comunicazioni quotidiane e le tariffe delle bollette telefoniche. Il prossimo 5 ottobre scade la consultazione pubblica lanciata dall’Agcom per decidere il futuro delle frequenze radiomobili in scadenza nel 2029. L’Autorità garante propone una blindatura a lungo termine: rinnovare i diritti d’uso fino al 31 dicembre 2037 a titolo del tutto gratuito. Per capire la portata della questione occorre spiegare cosa

Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.