Apertura dell’anno giudiziario contro il ministro della Giustizia a Milano. Francesca Nanni: «Indicare la separazione delle carriere come rimedio salvifico per il sistema penale sembra «anacronistico e pericoloso»

Con lo scontro sulla giustizia riaperto, a Milano l’anno giudiziario si apre con una critica diretta alle proposte del ministro Carlo Nordio. La procuratrice generale di Milano Francesca Nanni nel suo intervento ha parlato di una «riproposizione del vecchio conflitto tra politica e magistratura».

Nanni a detto che indicare la «separazione delle carriere» fra «giudici e pubblici ministeri» come «rimedio salvifico per il sistema penale, oltre a non corrispondere alla attuale realtà dei rapporti fra i vari attori del processo, ci sembra un atteggiamento limitato e riduttivo rispetto ai problemi, oltre che anacronistico e pericoloso».

