«Scriviamo a Meloni che ci darà retta». Il concorso per le toghe finisce in procura

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Cori, fischi, insulti. Alcuni dei padiglioni della Fiera di Roma dove, da mercoledì 24 a venerdì 26 giugno, si è tenuto il concorso in magistratura indetto dal ministero della Giustizia si sono trasformati in vere e proprie curve da stadio. Commissari circondati da aspiranti pm e giudici, inferociti, come raccontato nei giorni scorsi da diversi quotidiani, a causa di una voce che dai corridoi si è spostata sui gruppi WhatsApp degli studenti. «Ragazzi scusatemi ma colleghi mi hanno detto che quan