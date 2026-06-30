«Scriviamo a Meloni che ci darà retta». Il concorso per le toghe finisce in procura

Il presidente della commissione Franco Cassano invierà una relazione a Nordio che valuterà il da farsi. Rischio annullamento. I candidati valutano le strade da intraprendere. Ma in mano hanno soltanto dichiarazioni de relato. L’interrogazione dei renziani
Cori, fischi, insulti. Alcuni dei padiglioni della Fiera di Roma dove, da mercoledì 24 a venerdì 26 giugno, si è tenuto il concorso in magistratura indetto dal ministero della Giustizia si sono trasformati in vere e proprie curve da stadio. Commissari circondati da aspiranti pm e giudici, inferociti, come raccontato nei giorni scorsi da diversi quotidiani, a causa di una voce che dai corridoi si è spostata sui gruppi WhatsApp degli studenti. «Ragazzi scusatemi ma colleghi mi hanno detto che quan