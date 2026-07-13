Una scuola a prova di crisi climatica: più che condizionatori serve un piano

Le ondate di calore sono sempre più intense e durature mentre la maggior parte degli istituti resta vecchia e inefficiente dal punto di vista energetico. Così le scuole non garantiscono condizioni adeguate all’apprendimento: «Serve un piano nazionale non solo per adattarsi all’emergenza ma anche per mitigarla»

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«Alcuni bambini hanno vomitato per il caldo e li abbiamo dovuti rimandare a casa. Mi chiedo se debba scapparci il morto». Oppure: «Oggi a scuola c’era da morire, la mensa era un forno. C’erano bambini completamente fradici, uno è anche svenuto». E ancora: «Stamani abbiamo iniziato gli orali della maturità alle 8, in un’aula già rovente. Alle 11 si andava a fuoco. Alle 13.30, al quinto colloquio, eravamo praticamente essiccati». Queste sono solo alcune delle decine di testimonianze che Teachers f