Oggi in Italia più di quattro milioni di studenti tornano in classe per l’inizio del nuovo anno scolastico. Con il Covid-19 la chiusura delle scuole ha obbligato milioni di ragazzi a restare a casa ogni giorno. È una piaga che ha avuto conseguenze enormi in termini sociali ed economici, con le differenze fra coloro che potevano permettersi la didattica a distanza e chi invece non aveva neppure un computer a disposizione. I dati dimostrano come a pagare siano soprattutto gli studenti provenienti da famiglie più disagiate. Servono interventi mirati e politiche per recuperare tutto quello che si è perso durante l’emergenza.

© Riproduzione riservata