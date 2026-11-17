Sette scuole superiori milanesi hanno iniziato un’occupazione che le porterà allo sciopero di venerdì 20 novembre. Sulla lista delle cose da fare interventi migliorativi per l’edificio e un’opposizione al governo – in particolare al ministro Valditara – e «alla situazione mondiale attuale»

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Ce l’hanno fatta, nonostante un braccio di ferro che, forse, pensavano sarebbe stato più veloce. Sono da poco passate le 15 quando un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico Ettore Molinari di Milano si avvicina al cancello e comunica: «C’è una circolare che conferma che questa è un’occupazione riconosciuta dalla scuola». Siamo nel quartiere Cimiano che si affaccia sulla famigerata via Padova che coi suoi negozi, panifici e ristoranti gestiti da comunità sudameri