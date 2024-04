Un’indagine del sindacato degli insegnanti mostra che le province spendono cifre esorbitanti per gli affitti delle scuole superiori, spesso ospitate in locali privati. Il fenomeno è più diffuso al Sud, ma gli sprechi sono molto diffusi. Di Meglio (Gilda): «Così è più difficile mettere a norma gli edifici». Il caso dell’istituto di Padova con un canone da 300mila euro

Con i suoi 1.100 studenti, è una delle scuole più affollate della provincia di Padova. Un istituto pubblico che davvero pubblico non è, dato che da più di trent’anni l’istituto Valle è in affitto dalla congregazione dei Rogazionisti. La provincia sborsa ogni anno almeno 300mila euro ai proprietari, per una sede «non adeguata al numero degli studenti e alle attività che si devono svolgere».

Il Giovanni Valle di Padova è solo una delle tante scuole in affitto, cioè istituti ospitati in locali di privati e per cui gli enti locali pagano cifre esorbitanti. Un buco nero su cui fa luce un’indagine della federazione Gilda-Unams, che spulciando nella sezione “amministrazione trasparente” dei bilanci provinciali ha ricostruito le anomalie di varie zone, dove ci sono scuole che da decenni risultano in affitto.

Di regione in regione

I dati mostrano una situazione di cronico ritardo nella riqualificazione edilizia e nei servizi scolastici, aggravata da forti disparità territoriali. Nelle regioni del Sud Italia il fenomeno è più esteso. La regione che spende di più in affitti per edifici scolastici è la Campania, con 11 milioni di euro, seguita dal Lazio (8,8 milioni) e dalla Puglia (7,5 milioni). Ma anche al Nord non mancano gli sprechi, con la Lombardia che spende 6,3 milioni l’anno. Complessivamente, sono solo otto le regioni con una spesa di questo tipo sotto il milione di euro.

Se si guarda alle singole province, è Napoli a guadagnarsi la maglia nera con quasi 9 milioni spesi, mentre la città metropolitana di Roma supera i 3 milioni di euro. La regione più virtuosa sembra essere il Veneto con i suoi 5.200 euro, ma è un effetto ottico: il dato così basso si spiega con il fatto che soltanto la provincia di Belluno ha pubblicato dati completi.

«Abbiamo fatto una ricerca capillare che è durata molti mesi. Dopo aver capito che il ministero dell’Istruzione non possedeva alcun dato e che neppure le direzioni regionali ne detenevano, abbiamo guardato tra i bilanci delle province», dice a Domani Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti. «Circa la metà delle province non mette il bilancio sul sito istituzionale. La nostra indagine è quindi parziale e mostra solo la punta dell’iceberg».

Tra sprechi e lavori

In molti casi, con il senno di poi, per lo stato sarebbe stato più conveniente provvedere all’acquisto degli edifici – o costruirli ex novo – anziché continuare a pagare canoni così alti. Il fenomeno delle scuole in affitto si ripercuote poi sul tema dell’edilizia scolastica, dato che per gli edifici privati è più difficile programmare opere di manutenzione. Ancora oggi, stima il sindacato degli insegnanti, solo un edificio su due dispone del certificato di agibilità, di collaudo statico e di prevenzione incendi. E al Sud una scuola su tre richiederebbe interventi urgenti.

«Senza contare che alcuni enti locali pubblicano il bilancio senza le spese per affitti scolastici, che vengono aggregate ad altre», nota ancora Di Meglio. È proprio il caso dell’istituto Valle, una scuola in affitto con un canone fantasma. «Da anni siamo costretti in aule e spazi inadeguati, spesso fatiscenti. Facciamo ricreazione in parcheggio e non abbiamo una vera palestra», lamentano gli studenti, che a metà marzo si sono riuniti in presidio sotto la sede della provincia.

Una nuova sede per l’istituto superiore si ipotizzava già dieci anni fa, quando fu avviato un piano per la costruzione di un altro edificio da 17 milioni di euro. Ma dopo aver realizzato il progetto non se ne fece più nulla. Nel frattempo, il Valle continua a pagare l’affitto ai Padri Rogazionisti. Negli anni ci sono stati lavori di sistemazione in emergenza, ma i problemi strutturali non sono stati risolti.

L’anagrafe scolastica

Per affrontare il fenomeno delle scuole in affitto, che rappresenta un grande e continuo spreco di denaro pubblico, la Gilda ha quindi messo in campo alcune proposte, presentate il 9 aprile a Roma. «Spetta alla politica risolvere il problema, nostro compito era sollevarlo. Ma ci auguriamo che si crei un’autorità con funzioni di vigilanza o che si affidi la materia alle Regioni, dato che il ministero non ha competenza sull’edilizia scolastica», aggiunge Di Meglio.

Un invito raccolto, almeno a parole, da Gimmi Cangiano (Fratelli d’Italia), membro della commissione Istruzione alla Camera: «Dobbiamo fare un’indagine conoscitiva e ottenere la mappa completa delle scuole. E poi ripartire dai fondi stanziati dal Pnrr per la costruzione di nuovi edifici e la riqualificazione di quelli esistenti. La sicurezza di chi sta a scuola deve essere la priorità di tutti».

