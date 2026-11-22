Per comprendere l’identità bicefala è utile osservare ciò che accade quando i ragazzi ne interrompono il funzionamento. L’interruzione delle attività ordinarie può restituire voce a bisogni inascoltati. Il libro Nonostante i richiami è in uscita il 27 novembre
Prologo. Interno, giorno. Ambientazione scolastica. Corridoi gremiti, aule non necessariamente vuote, le cattedre sì. La campanella ha perso la propria funzione ordinatrice. Come ormai accade ogni anno, a un certo punto i ragazzi si appropriano della scuola, quella porzione di mondo che gli adulti hanno organizzato per loro. Scena prima. Roma, liceo Montale occupato. Esterno, notte. Entra in scena il dirigente scolastico munito di cesoie. Tenta invano di recidere le catene apposte ai cancelli