Sequestrati all’immobiliarista Sbraccia beni per 13 milioni. Nuova “grana” dopo Equalize e Squadra Fiore

L’immobiliarista romano, al centro delle vicende sulle centrali di dossieraggio, è indagato dai pm capitolini per truffa aggravata in relazione a un’operazione di riqualificazione sismica di un complesso immobiliare nella provincia di Milano, per la quale l’impresa aveva fatto accesso agli incentivi disciplinati dai “Decreti rilancio” e “Superbonus”. Il decreto: «Indubbio che sussista la necessità di impedire che i crediti possano essere ceduti a terzi»