Servizi e dossieraggi. «Spionaggi illegali senza autorizzazione»

In un’informativa di mille pagine, l’ipotesi che i pm non abbiano dato l’ok. «Intercettazioni per conto terzi in cambio di soldi». I pm stano ricostruendo la rete dell’ex Aisi e Dis

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«Un’attività illegale di dossieraggio». Un’attività realizzata da «agenti dei servizi segreti senza delega dell’autorità giudiziaria» e, dunque, da funzionari che «agirebbero per soldi e senza alcuna autorizzazione da parte del magistrato» competente. Per la prima volta una delle ipotesi a cui lavorano i magistrati capitolini che indagano sulla cosiddetta squadra Fiore e sull’opaca gestione dei fondi riservati dell’intelligence da parte di suoi ex vertici come Giuseppe Del Deo viene messa nero s