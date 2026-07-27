«Siamo tutti black block». Chi sono i “forestieri” fermati

I pm ipotizzano il reato di devastazione. Tra gli arrestati due sono cittadini tedeschi e ventenni: potrebbero essere vicini alla galassia antagonista

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Nessuno va via senza prima aver consegnato i propri documenti alle forze dell’ordine che presidiano, con due posti di blocco, le strade di accesso a Venaus, da cui sabato è partito il corteo No Tav che ha trasformato i cantieri dell’Alta velocità a San Didero e Chiomonte in un teatro di guerriglia urbana. Gli identificati, tra campeggiatori e attivisti del Festival Alta felicità in Val di Susa, superano le mille unità: oltre 800 persone lunedì, 436 l’altro domenica. Numeri destinati ad aumentare