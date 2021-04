La società di analisi Izi ha effettuato un sondaggio su un campione intervistato di 1700 tifosi per conoscere il loro parere sulla Superlega, la nuova competizione europea fondata da 12 top club internazionali (tra cui le squadre di Serie A di Juventus, Inter e Milan) e non riconosciuta dall’Uefa e dalla Fifa.

Le interviste sono state effettuate tra il 19 e il 20 aprile su 1700 tifosi maggiorenni residenti in Italia. In particolare, nel sondaggio solo il 42,5 per cento dei tifosi intervistati dichiara di essere contrario alla Superlega, di questi il 60,6 per cento tifa altre squadre italiane diverse da Juventus, Inter e Milan. Mentre il 41,8 per cento dei tifosi delle suddette squadre si dicono favorevoli alla competizione. Sono tanti ancora gli indecisi che nel campione complessivo si attestano al 22,1 per cento.

Tra questi, la metà (49,7 per cento) ha detto che seguirebbe volentieri le partite della Superlega in tv o alla radio. Mentre il 42,6 per cento dei tifosi delle altre squadre non lo farebbe. Tra i supporters di Juventus, Inter e Milan solo l’11,8 per cento di loro non è intenzionato a seguire la propria squadra nella futura competizione, mentre il 29,7 per cento di loro sono indecisi.

La Uefa e la Fifa hanno minacciato di introdurre varie sanzioni per i club “in fuga”, ma il 40,3 per cento degli intervistati pensa che non dovrebbero essere adottate perché «il progetto è legittimo e valido». Mentre il 30,1 per cento (di cui 45,8 per cento i tifosi delle altre squadre) è d’accordo con il bandire i club dai rispettivi campionati nazionali. Invece solo l’11,2 per cento è d’accordo dal squalificare i giocatori delle squadre coinvolte nella Superlega dal giocare con le rispettive nazionali ai campionati europei e ai mondiali.

Nell’analisi è stato utilizzato il metodo Cawi/Cati e le elaborazioni sono state filtrate per chi dichiara di seguire il calcio ed essere al corrente dell'Europa League, per un totale di 1054 rispondenti. Totale tifosi Juve, Milan e Inter pari al 65 per cento del campione, in linea con i recenti studi effettuati.

Leggi anche:

© Riproduzione riservata