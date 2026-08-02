Sorvegliare e punire, il piano di Meloni. Così l’Italia cavalca la tragedia di Ceuta

Esternalizzare i flussi migratori e creare hub in paesi terzi del nord Africa: è la piattaforma che la premier porterà martedì all’Ue. Frontex smonta la retorica dell’invasione: «Nel 2026 i flussi sono diminuiti». Papa Leone: «Per i migranti ci vuole giustizia». E la Guardia civil identifica gli 007 tra i migranti che hanno attraversato il confine