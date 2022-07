Tre persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite e si trovano in condizioni critiche dopo una sparatoria in un centro commerciale di Copenaghen, in Danimarca. Un 22enne è stato arrestato. La polizia ha detto che il sospetto ha gravi problemi psichiatrici e ha escluso il terrorismo dalle possibili cause dell’attacco.

Il sospetto è stato descritto dalla polizia come un «danese etnico». Era armato di fucile. Il suo primo interrogatorio davanti a un giudice si svolgerà oggi. Per il momento non sembra che il razzismo fosse tra le sue motivazioni, ma «questo potrebbe cambiare», ha detto il capo della polizia.

«Il nostro paese è stato colpito da un grave attacco», ha detto la prima ministra danese Mette Frederiksen. Copenaghen è una delle capitali più sicure d’Europa, secondo le statistiche. L’ultimo grave attacco avvenuto in città è stata una sparatoria nei pressi di una singagoga, in cui sono rimaste uccise due persone.

