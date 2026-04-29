La radicalizzazione delle giovani generazioni

Spari sul 25 aprile, una scia di violenza. Il 21enne che ha sparato: «Sono della brigata ebraica»

Youssef Hassan Holgado ed Enrica Riera
29 aprile 2026 • 20:38Aggiornato, 29 aprile 2026 • 20:58

Un ragazzo è accusato di essere l’autore del raid contro due attivisti Anpi. La comunità romana smentisce la sua appartenenza. Ma è solo l’ultimo segnale: negli ultimi tempi a essere presi di mira sono attivisti e collettivi. Le palestre sono i punti di ritrovo 

Un selfie come quelli dei ragazzi della sua età, in ascensore, col casco, in testa, pieno di adesivi. Una normale fotografia su Instagram che però, al pari di quelle di alcuni altri coetanei, sembra celare la “doppia vita” di chi, come lui, di giorno frequenta le aule universitarie e il luogo di lavoro, mentre di notte si muove negli ambienti dove si inneggia alla violenza. Quello scatto è costato caro a Etian Bondì, 21 anni, incensurato, inchiodato proprio dal casco che lo ha reso riconoscibili

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Youssef Hassan Holgado ed Enrica Riera
Youssef Hassan Holgado ed Enrica Riera
Youssef Hassan Holgado ed Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.