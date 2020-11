Nella villa di Guerino Casamonica, detto Pelé, ignoti sono entrati, in questi giorni, e hanno distrutto i camini dell'abitazione. La villa è nella disponibilità della regione Lazio, in gestione all'Ipab. La scoperta è stata fatta da funzionari regionali e poliziotti. La villa è stata sequestrata nel giugno 2020 quando il proprietario Guerino Casamonica, detto Pelé, è stato arrestato per usura, estorsione e associazione mafiosa. È uno dei capi della famiglia. Sul posto sono arrivati i poliziotti del locale commissariato, la polizia scientifica per i rilevi e per risalire ai responsabili. Il furto, ci sono pochi dubbi, è servito ai Casamonica per recuperare soldi oppure oro, il tesoro del clan.

Quando Guerino è stato arrestato, non fu trovato denaro. Ora è probabile che la ricchezza sia tornata nella disponibilità del clan che dimostra la sua potenza, il suo controllo del territorio, la sua forza nonostante arresti e sequestri. Una beffa per lo stato. Le basi dei camini sono state divelte. I collaboratori e i testimoni, da tempo, indicano nelle pareti uno dei luoghi dove il clan nasconde i preziosi, questa volta hanno usato la base dei camini. La villa confina con un'altra proprietà del clan, riconducibile a zio Vittorio, quello del famoso funerale. Non è la prima volta che ville sequestrate vengono vandalizzate, di recente proprio la regione per un'altra villa dei Casamonica era stata disposta la vigilanza armata.

