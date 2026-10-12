Spiagge Bandiere Blu, il mistero delle procedure e le anomalie nella selezione dei luoghi

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L’estate è finita ma le Bandiere Blu, sulle spiagge che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento, continuano a sventolare. Perché quest’anno la Fee, l’organismo privato con sede in Danimarca, fondato nel 1981, che ha istituito poi il vessillo nel 1987, ha scelto di assegnarle per due anni. Una decisione eccezionale che si spiega con la nuova direttiva anti greenwashing che si applica in Italia dal 27 settembre 2026 e che vieta l’uso di affermazioni ambientali vaghe ed etichette non certificate. Fe