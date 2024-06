La rassegna continentale inizia venerdì 7 all’Olimpico di Roma, sabato può essere un giorno di tanto azzurro, con quattro possibili medaglie per Mattia Furlani nel lungo, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Lorenzo Simonelli nei 100 ostacoli, Marcell Jacobs nei 100. Guida alla manifestazione e alle gare in cui l’Italia può giocare un ruolo da protagonista

Il giorno dei giorni è sabato 8 giugno: tra le 20 e le 23 l’atletica azzurra cerca un poker non legato a facili, superficiali ottimismi. È il Super Saturday, come quello di Londra 2012, quando i britannici misero le mani su tre titoli olimpici in un paio d’ore.

Dopo la camminata di Antonella Palmisano, venerdì, tra il Foro e i Marmi, per cercare un successo che manca nella collezione della campionessa olimpica di Sapporo, in ordine di tempo Mattia Furlani nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, Marcell Jacobs nei 100, allo scoccare delle 23 possono metter assieme un raccolto da vetta del medagliere provvisorio, e magari anche finale, in Europei che nascono all’insegna della supremazia italiana nel vecchio continente.

A Parigi, tra meno di due mesi, sarà dura, ma i sei giorni che iniziano oggi saranno molto dolci, la conferma di un’età dell’oro che segue la salita al potere di Stefano Mei, il presidente che proprio agli Europei ha saputo offrire il suo momento più emozionante: Stoccarda 1986, Mei-Cova-Antibo nei 10.000, un arrivo che Paolo Rosi in tv chiamò «tutto uno scintillio di azzurro».

Il peso

«Uno ha vinto quando la gara è finita», dice Paolo Dal Soglio, l’uomo del miracolo Fabbri: un briciolo di scaramanzia non si nega a nessuno. In realtà, Leo il gigante fiorentino può permettersi di scendere di mezzo metro e conquistare un titolo che manca nell’albo d’oro azzurro. Ancora Dal Soglio: «Un peccato che a Ostrava gli abbiano dato nullo su un lancio attorno ai 22,80: i giudici dovrebbero essere più attenti all’azione finale sul fermapiede. Un peccato perché Leo avrebbe chiuso maggio con una media di misure vincenti superiore ai 22,80».

In ogni caso, parte con un metro di margine e con quegli undici centimetri di distanza dal vecchio record europeo, 23,06 di Ulf Timmermann che per il momento gli ha resistito. Leonardo è saldo come il Marmo: «Non faccio altro che pensare alla gara di Parigi e questo periodo mi ha reso ancora più sicuro, più stabile, nelle misure, nella testa». Nessuna notizia ancora di Ryan Crouser, due volte olimpionico, notizie minacciose – ma Leo non se ne preoccupa – da Joe Kovacs, due volte oltre i 23 metri. L’idea di una doppietta non è sparita: dopo la brutta distorsione alla caviglia di un mese fa Zane Weir è tornato in pedana senza forzare.

Il lungo

A 19 anni Mattia Furlani va di pari passo con Miltiades Tentoglou in un cammino di marcamento stretto tra il talento nato a Marino, allenato da mamma Khaty Seck, e il greco del nord campione olimpico e europeo: 8,22 per entrambi ai Mondiali indoor di Glasgow e vittoria a Miltiades per la seconda miglior misura, 8,36 l’uno e l’altro nella stagione all’aperto. Furlani è veloce e leggero come un aliante e sa disegnare nell’aria parabole mirabili. C’è molta tecnica ma anche molta naturalezza nel suo gesto.

Gli ostacoli

Lorenzo Simonelli, 22 anni, allenato da chi di ostacoli ha sentito parlare sin dall’infanzia (Giorgio Frinolli, figlio di Roberto), possiede un dono raro, la capacità fulminea di apprendere un gesto e di conservarlo nell’archivio della mente. È veloce, 10”25 sui 100, e capace di mantener fluida quella ritmica che prevede tre lunghi passi tra una barriera e l’altra di 106 centimetri. Ha capito di esser entrato in una nuova dimensione ai Mondiali indoor quando, sulla distanza ridotta, ha ceduto soltanto a Grant Holloway, da 10 anni imbattuto sulla distanza. Il record italiano, 13”21 a Nancy, due settimane fa, è venuto come logica conseguenza, bissato dal 13”29 della prova generale a Rieti. L’avversario è lo svizzero dii radice giamaicana Jason Joseph, incostante, pericoloso.

I 100 metri

La finale europea porta graditi ricordi a Marcell Jacobs: venti mesi fa a Monaco di Baviera ultima discesa sotto i 10”, 9”95 per lasciare a quattro centesimi Zharnel Hughes, sparito tre giorni fa dalle liste di partenza dopo un mediocre 10”09 e il campanello d’allarme di qualche trafittura muscolare. Deludente a Ostrava, in progresso a Oslo, quarto in 10”03 in quella che aveva la consistenza di una semifinale olimpica, Jacobs ha lavorato a Rieti con Rana Reider per ritrovare la rapidità di appoggio, fulminea nel memorabile 1°agosto 2021 a Tokyo: 9”84 e 9”80 in novanta minuti. Anche in questo caso, doppietta possibile: il gigante Chituru Ali, 10”06 in stagione, ha impensierito il campione olimpico nella sfida dei Marmi e sa di avere un’occasione da non perdere.

Dopo il Super Saturday, altri quattro giorni di appuntamenti, di chances da cogliere. Parecchie. Le 12 medaglie di Spalato 1990, collezionate al tempo di un’Europa molto diversa, verranno raggiunte e superate e i numero dei finalisti può superare quota trenta. L’Italia è una forza d’urto.

Le stelle straniere

L’Olimpico ha ospitato in passato quattro record del mondo di salto con l’asta (due di Thierry Vigneron, uno di Sergei Bubka, uno di Yelena isinbayeva), aspetta il quinto che sarebbe il nono di Armand Duplantis, a neppure 25 anni ottanta volte oltre il muro dei 6 metri, vicino all’ennesima ascensione a Stoccolma, la città che lo svedese dello Louisiana ha scelto come residenza: tre assalti uno più bell’altro a 6,25 e tre errori per un nulla.

Jakob Ingebrigtsen nei 1500 (con Pietro Arese e Federico Riva che non accettano il ruolo di comprimari), Karsten Warholm nei 400 ostacoli (Alessandro Sibilio ha il secondo posto a disposizione), Yaroslava Mahuchikh nel salto in alto, Femke Bol nel suo recital solitario nei 400 ostacoli, l’anticipo della finale olimpica del disco (il lituano Mykolas Alekna, figlio di Virgilius il Grande, ha troncato dopo 38 anni il regno interminabile di Jurgen Schult), l’agevole inseguimento di Gimbo Tamberi a un’ennesima corona, il desiderio forte di Catalin Tecuceanu di fare il colpo sugli 800 e la volontà di revanche – e di conquistare un titolo in solitario – di Filippo Tortu in un 200 dagli avversari agevoli, sono quasi tutto il resto.

