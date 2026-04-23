Squadra Fiore, spie e Sassate. I dubbi sul blog del “nero” Paglia

«Influenzare la politica» era, secondo i pm, tra gli obiettivi della squadra Fiore e di Del Deo. I pm stanno verificando il ruolo del blog di Guido Paglia, ammiratore di Crosetto

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Report, dossier e una grande mole di informazioni pure veicolate attraverso siti web e blog. È l’ipotesi dei magistrati. E alcuni di questi di proprietà di giornalisti con un passato nella destra neofascista durante gli anni della strategia della tensione. Era un archivio immenso quello utilizzato dagli uomini della squadra Fiore, di cui «si sarebbe avvalso – come scrivono i carabinieri del Ros di Roma – Giuseppe Del Deo». L’ex numero due dell’Aisi e poi del Dis, oggi indagato per accesso abusiv