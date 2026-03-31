I reati sono contestati, oltre agli ex assessori comunali Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e a ex manager e consulenti di Inter e Milan, anche a Simona Collarini, ex responsabile del settore Rigenerazione urbana del Comune ed allora responsabile unico del procedimento sullo stadio. Sotto la lente di pm e Gdf la vendita della struttura

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Ombre a San Siro. Nell’inchiesta sulla vendita dello stadio, coordinata dai pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi ed affidata ai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Milano, ci sono nove indagati, accusati di turbativa d'asta e rivelazione del segreto di ufficio.

I reati sono contestati, oltre agli ex assessori comunali Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e a ex manager e consulenti di Inter e Milan, anche a Simona Collarini, ex responsabile del settore Rigenerazione urbana del Comune ed allora responsabile unico del procedimento sullo stadio, e a Fabrizio Grena e Marta Spaini, rispettivamente consulenti di Inter e Milan.

Al momento sono in corso perquisizioni. L’inchiesta è stata aperta in seguito a una serie di esposti arrivati in procura, tra cui quello firmato dall'ex vicesindaco Luigi Corbani e dal promoter musicale Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato Sì Meazza.

L'ipotesi da verificare è che la vendita del Meazza a Inter e Milan, per cui il Comune ha incassato 197 milioni di euro, sia stata un'operazione che possa aver favorito gli interessi privati a scapito dell'interesse pubblico. Il sospetto è che sia stata "usata" la legge sugli stadi per sostenere il progetto di urbanizzazione dell'area e quindi di determinate società costruttrici.

Risultano indagati anche il dg di Palazzo Marino Christian Malangone, l'ex manager dell'Inter Mark Van Huukslot e il presidente di Sport Life City, controllata dal Milan, Giuseppe Bonomi, anche ex advisor del club rossonero sullo stadio, nonché il manager dell’Inter, l’amministratore delegato 2018-2025 Alessandro Antonello.

In particolare, negli atti giudiziari a emergere è riportata una chat tra l’archistar Stefano Boeri e il sindaco Giuseppe Sala. Il primo avvertiva «in amicizia» il primo cittadino «che sull'operazione San Siro stavano prevalendo gli interessi privati a scapito di quelli pubblici». Il messaggio è del 10 settembre 2019. «Attenzione che si crea un grave precedente di sostituzione di interessi privati e decisioni private ai criteri di informazione e scelta – del Comune - basati sull'interesse collettivo. Beppe per me il caso è chiuso, perdere concorsi è del tutto normale... ma ti segnalo che qui la cosa è diversa», concludeva Boeri scrivendo a Sala.

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