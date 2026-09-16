Non è un paese per fuorisede

Stanze a costi folli anche con il Pnrr: gli studenti sacrificati agli speculatori

Christian Raimo
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16 settembre 2026 • 07:00

Nel maggio 2023 la studente Ilaria Lamera piantò una tenda davanti al Politecnico di Milano. Tre anni e un bando da un miliardo e 200 milioni dopo, la risposta pubblica è una stanza da 700 euro con dodici anni di vincolo, dopo i quali il sussidio si trasforma in patrimonio

Il 2 settembre il ministero dell’Università ha annunciato di aver «superato il target del Pnrr»: ci sarebbero 63.200 posti letto per studenti universitari contro i 60mila previsti, «uno sforzo straordinario» secondo l’entusiasmo della ministra Anna Maria Bernini. Dei 63.200, 33mila sarebbero «già realizzati»; gli altri 30mila, affidati alla seconda tranche gestita da Cassa depositi e prestiti, dovrebbero arrivare nel 2027. La scadenza fissata dal Pnrr era il 30 giugno 2026 (per ora effettivament

Christian Raimo
Christian Raimo
Christian Raimo

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.