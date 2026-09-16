Stanze a costi folli anche con il Pnrr: gli studenti sacrificati agli speculatori

Nel maggio 2023 la studente Ilaria Lamera piantò una tenda davanti al Politecnico di Milano. Tre anni e un bando da un miliardo e 200 milioni dopo, la risposta pubblica è una stanza da 700 euro con dodici anni di vincolo, dopo i quali il sussidio si trasforma in patrimonio

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Il 2 settembre il ministero dell’Università ha annunciato di aver «superato il target del Pnrr»: ci sarebbero 63.200 posti letto per studenti universitari contro i 60mila previsti, «uno sforzo straordinario» secondo l’entusiasmo della ministra Anna Maria Bernini. Dei 63.200, 33mila sarebbero «già realizzati»; gli altri 30mila, affidati alla seconda tranche gestita da Cassa depositi e prestiti, dovrebbero arrivare nel 2027. La scadenza fissata dal Pnrr era il 30 giugno 2026 (per ora effettivament