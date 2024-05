Il bilancio per ora è di cinque feriti: una ragazza colpita alla testa è stata portata al pronto soccorso. Il corteo stava cercando di raggiungere via della Conciliazione, dove si sta svolgendo la conferenza a cui questa mattina ha partecipato papa Francesco

Scontri tra polizia e studenti al corteo organizzato da Aracne, Zaum, Coordinamento Collettivi Sapienza e ragazzi delle scuole superiori contro gli Stati generali della natalità in corso a Roma. Circa 250 studenti sono stati caricati dalla polizia in tenuta antisommossa, mentre cercavano di raggiungere via della Conciliazione, dove si sta svolgendo la conferenza a cui questa mattina ha partecipato anche papa Francesco. Gli scontri si sono verificati in via Leone IV, dove le forze dell’ordine sono intervenute bloccando la manifestazione e manganellando gli studenti delle scuole superiori.

Il bilancio è per ora di cinque feriti, tra cui una ragazza. Sono arrivate sul luogo due ambulanze. «Ci sono 4 o 5 ragazzi feriti, alcuni sono stati portati in pronto soccorso per lesioni alla testa a causa delle manganellate. Altri sono rimasti contusi nelle cariche e sono stati controllati dal personale medico. Una ragazza è stata portata al pronto soccorso», ha raccontato uno dei manifestanti.

Il corteo è partito alle 9.30 di questa mattina da piazzale degli Eroi, in zona Prati, si è poi diretto verso piazza Risorgimento, senza preavviso, scrive La Presse. I manifestanti sono scesi in piazza per chiedere «un altro genere di educazione», scrivono sui canali social, e protestare contro l’invito del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara mandato mesi fa a tutte le scuole, con cui chiedeva la loro partecipazione attiva.

«Noi avevamo l’obiettivo di andare a contestare gli Stati generali della Natalità», ha spiegato un giovane manifestante a La Presse. «In questura ci è stato più volte vietato di fare il corteo ma alla fine siamo riusciti a imporci e farci autorizzare un percorso. Provando ad arrivare vicino all’Auditorium della Conciliazione è partita una carica da parte della polizia che ha fermato un ragazzo di 16 anni. Al momento non ci vogliono dire in quale commissariato lo stanno portando. Non riusciamo a metterci in contatto con lui», ha continuato.

Durante la manifestazione, gli studenti e le studenti hanno bruciato simbolicamente il programma “Educare alle relazioni” proposto dal ministro dell’Istruzione mesi fa. «Gridiamo per tutte le donne che non hanno più voce», hanno urlato gli studenti.

La contestazione degli studenti è iniziata ieri, durante il primo giorno del convegno, quando un gruppo di giovani ha criticato la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, mostrando la scritta “Sul mio corpo decido io”.

