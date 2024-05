«Sul mio corpo decido io» è la scritta con cui alcuni studenti hanno contestato l’intervento inaugurale, appena iniziato, della ministra della Famiglia Eugenia Roccelli per l’apertura della quarta edizione degli Stati generali della natalità.

La ministra è stata salutata con fischi e urla che le hanno impedito di parlare. Roccella ha interrotto il suo intervento, provando a dialogare con gli studenti: «Ragazzi ma noi siamo d’accordo, ma nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo delle donne, proprio nessuno».

La contestazione è andata avanti e l’organizzatore della manifestazione, Gigi De Palo, ha interrotto la ministra, dicendo: «Questo però non è un monologo», poi ha passato il microfono agli altri ospiti e ha posticipato l’intervento di Roccella, che prima ha lasciato il palco e poi è uscita dall’Auditorium della Conciliazione, dove l’evento sarà in corso il 9 e 10 maggio.

Gli eventi della manifestazione non subiranno modifiche e andranno avanti tutta la giornata, fino alle 21.

Roccella: «Censura»

«Sono certa che la segretaria del Pd Elly Schlein, tutta la sinistra, gli intellettuali - Antonio Scurati, Roberto Saviano, Nicola Lagioia, Chiara Valerio, ecc. -, La “grande stampa” e la “stampa militante” che abbiamo visto in queste ore mobilitata in altre sedi, avranno parole inequivocabili di solidarietà nei miei confronti. Sono certa che i podisti della libertà e della democrazia non si faranno sfuggire questa occasione per dimostrare che l'evocazione del fascismo che non c'è, alla quale abbiamo assistito in queste settimane, non era solo una sceneggiata politica pronta a svanire di fronte alle censure vere», ha scritto poco dopo su Facebook la ministra.

