nuova inchiesta per insider trading

Mps, i pm alzano il tiro: indagato il dirigente del ministero che siede nel Cda della banca

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
Enrica Riera
09 febbraio 2026 • 19:58Aggiornato, 09 febbraio 2026 • 19:59

Di Stefano è stato iscritto per aver comprato azioni anche di Piazzetta Cuccia. «Ha usato informazioni privilegiate» grazie al ruolo nel cda dell’istituto di Siena

Un doppio ruolo. Da un lato quello di alto dirigente del ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’altro quello di consigliere di amministrazione di Mps. È così che Stefano Di Stefano, nominato dal Mef membro del cda del Monte dei Paschi di Siena ad aprile 2022 e riconfermato l’anno successivo da Giancarlo Giorgetti, avrebbe approfittato del suo ruolo per acquistare circa 100mila euro di azioni di Mediobanca e dell’istituto senese, di cui il governo è ancora azionista dopo esserne stato soci

Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.