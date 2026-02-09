Mps, i pm alzano il tiro: indagato il dirigente del ministero che siede nel Cda della banca

true false

Un doppio ruolo. Da un lato quello di alto dirigente del ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’altro quello di consigliere di amministrazione di Mps. È così che Stefano Di Stefano, nominato dal Mef membro del cda del Monte dei Paschi di Siena ad aprile 2022 e riconfermato l’anno successivo da Giancarlo Giorgetti, avrebbe approfittato del suo ruolo per acquistare circa 100mila euro di azioni di Mediobanca e dell’istituto senese, di cui il governo è ancora azionista dopo esserne stato soci