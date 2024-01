(in aggiornamento)

La corte d'appello di Brescia ha dato il via libera alla revisione del processo per la strage di Erba (Como). La prima udienza è fissata per il primo marzo 2024, davanti alla seconda sezione penale. La strage avvenne l'11 dicembre 2006. Rosa Bazzi e Olindo Romano furono condannati in via definitiva all’ergastolo.

Nella strage furono uccise quattro persone a colpi di coltello e spranga: Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, sua madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Al marito di quest'ultima, Mario Frigerio, fu tagliata la gola. Gli assassini lo credettero morto, si salvò invece per una malformazione alla carotide. L’unico sopravvissuto indicò in Rosa e Olindo gli autori della strage.

La Corte d'Appello di Brescia ha accolto le istanze del sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser e del pool di legali guidato da Fabio Schembri secondo cui ci sarebbero nuovi elementi decisivi e sostanziali per ribaltare la sentenza di condanna. Nella prima udienza si discuterà di quali prove o nuove testimonianze ammettere.

© Riproduzione riservata