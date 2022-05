Fin dalla sua nascita Domani ha cercato di riempire un vuoto: in Italia il dibattito pubblico è dominato da quarant’anni dalle stesse facce e dalle stesse opinioni. Per questo abbiamo cercato di trovare e dare risalto a prospettive, voci e idee più giovani e fresche. Soprattutto nelle pagine della cultura abbiamo dato fiducia a scrittori e scrittrici, artisti di ogni genere, per esporvi ed esporci a punti di vista spiazzanti, originali, per farci magari divertire, talvolta arrabbiare, sempre pensare. Se pensi che questo lavoro sia importante, aiutaci a farlo crescere con un abbonamento annuale. Così sarai parte della comunità di Domani.

Il 18enne Salvador Ramos di Uvalde, cittadina di 16mila abitanti a sud di San Antonio, è entrato nell’edificio della Robb Elementary School e ha iniziato a sparare con armi semiautomatiche che aveva comprato poco dopo aver compiuto 18 anni. Ha ucciso almeno 19 bambini e due adulti. È la strage scolastica più grave negli Stati Uniti dai tempi del massacro di Sandy Hook, nel 2012.

Dopo la strage l’attentatore è stato ucciso da un agente della polizia di frontiera sul posto. Prima di arrivare alla scuola elementare Ramos ha sparato a sua nonna, a casa sua, e sono ancora incerte le sue condizioni.

Il discorso di Biden

«Ha ucciso in modo orribile e incomprensibile», ha detto il governatore del Texas, Greg Abbott. In un breve, teso di discorso alla Casa Bianca al ritorno dal suo viaggio in Asia, il presidente, Joe Biden, ha criticato duramente la diffusione di armi d’assalto che insanguinano da decenni l’America: «Dove abbiamo messo, in nome di Dio, il coraggio di fare di più e di opporci alle lobby?», ha detto Biden: «È il momento di trasformare il dolore in azione».

Il presidente ha aggiunto: «Che Dio sia vicino a chi oggi ha il cuor e spezzato e possa salvare quelli che sono distrutti nello spirito».

Nelle ultime due settimane negli Stati Uniti si sono verificati altri attacchi sanguinari. Solo undici giorni fa a Buffalo un uomo ha ucciso dieci persone in un supermercato, mentre il giorno dopo in un attacco all’interno di una chiesa presbiteriana a Laguna Woods, in California, è stata uccisa una persona e altre cinque sono rimaste ferite.

Le parole del papa

«Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie. È tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi! Impegniamoci tutti perché tragedie così non possano più accadere», ha detto papa Francesco al termine dell’udienza generale.

