Forse si sarebbe potuto fare qualcosa per salvare qualche vita. È la devastante considerazione con cui sta facendo i conti l’America, a pochi giorni dall’ennesima strage avvenuta in una scuola, a Uvalde (in Texas) in cui sono stati uccisi 19 bambini tra i 9 e i 10 anni e due maestre.

La questione di cui si dibatte è che l’autore della strage, il 18enne Salvador Ramos, ex alunno della scuola elementare Robb, e dipendente di una catena di ristoranti, è rimasto nell’aula della classe sterminata, per un’ora, libero di agire, prima che i poliziotti intervenissero concretamente.

Il particolare è stato confermato giovedì 26 maggio, nel corso di un conferenza stampa delle autorità di sicurezza del Texas, e si è andato a sommare alle numerose testimonianze di genitori che erano presenti sul luogo e imploravano gli agenti perché facessero qualcosa. C’è anche chi, tra di loro, cercavano di prendere una qualche iniziativa, salvo poi essere bloccati dalla polizia.

Dalle 11.40 alle 12.58

Nella conferenza stampa tenuta dal direttore regionale del Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, Victor Escalon, è stato chiesto alle autorità di dare conto dei dettagli temporali che hanno segnato la tragica mattina del 25 maggio. È emerso che Salvador Ramos è arrivato davanti alla scuola alle 11.28 a bordo della sua auto. Dopo essere finito con la macchina in un fossato vicino alla scuola è uscito dall’abitacolo armato di un fucile semiautomatico (un Ar-15) e ha sparato contro due persone che erano per strada prima di entrare nella scuola, da una porta laterale.

Nessun poliziotto era nell’edificio e secondo il resoconto delle autorità, alle 11.40 Ramos era nei corridoi della scuola ed è entrato nell’aula di quarta elementare dove poi con il suo fucile ha trucidato l’intera classe di bambini e le maestre che tentavano invano di proteggerli.

La polizia è intervenuta solo un’ora dopo. Alle 12.58 i poliziotti hanno fatto sapere che Ramos era stato ucciso e che l’assedio era finito. Nella conferenza stampa tenuta dalle forze dell’ordine alla domanda dei giornalisti che chiedevano se i poliziotti non sarebbero potuti irrompere prima in classe, il direttore della sicurezza Escalon ha un po’ tergiversato e ha spiegato che sarà necessario ascoltare i vari agenti che erano presenti per capire la dinamica del loro intervento.

L’impreparazione della polizia

Il direttore Escalon ha detto che durante quell’ora i poliziotti hanno chiesto rinforzi, negoziatori e squadre tattiche, mentre procedevano all’evacuazione degli altri studenti e insegnanti presenti nella scuola.

Ma dalle testimonianze di chi si trovava sul luogo, come riportato dalla Associated Press, i poliziotti si sarebbero dimostrati esitanti e avrebbero ricevuto diverse sollecitazioni dalle persone, genitori e residenti della zona, che si trovavano lì davanti alla scuola.

Un papà di una delle vittime ha detto ai giornalisti che «si sarebbe potuto fare di più» e che lui stesso e altre persone, davanti all’inerzia della polizia, hanno iniziato a pianificare una strategia per cercare di salvare i bambini dal killer.

Ci sarebbe anche un video, postato sui social, che testimonia la rabbia dei genitori davanti all’immobilismo della polizia. E poi le mamme, che nella disperazione cercavano – invano perché fermate dai poliziotti – di entrare nella scuola, per andare a recuperare i propri figli.

«Qualcuno sarebbe potuto entrare in classe prima?» ha detto il capo della sicurezza Escalon. «Bisogna capire – ha risposto – che si tratta di una cittadina di 20mila abitanti».

La convention Nra sulle armi

Nel frattempo proprio in Texas, a poche centinaia di chilometri da Uvalde, ha preso il via, a due giorni dalla strage, l’appuntamento annuale della convention sulle armi dell’Nra (National Rifle Association). L’Nra è l’organizzazione che difende il diritto nel possedere le armi negli Stati Uniti e che, fondata nel 1871 come organo di governo per lo sport del tiro, è diventata nel tempo la più grande lobby delle armi statunitense attiva nel contrasto di qualunque iniziativa politica che cerchi di regolamentarne il possesso.

La scuola di Uvalde è stata la 27esima dall’inizio dell’anno a subire una sparatoria, secondo l’organizzazione giornalistica indipendente Education Week. Il presidente statunitense Joe Biden sta cercando di contrastare la resistenza dei repubblicani al Congresso ai regolamenti di base sulle armi. «ll secondo emendamento non è assoluto», ha affermato.

© Riproduzione riservata