Al via l’udienza davanti al gip per la convalida dei fermi nei confronti di Luigi Neri, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini. Quest’ultimo ha confessato di aver inserito il forchettone alla cabina numero 3, quella che si è schiantata a terra provocando la morte di 14 persone. In giornata gli interrogatori agli altri due

Sapevano tutti. È questo il resoconto dell’interrogatorio avvenuto in caserma a Stresa eseguito nei confronti del caposervizio Gabriele Tadini, uno dei tre fermati dalla procura di Verbania per l’incidente alla funivia del Mottarone dove sono morte 14 persone. Secondo la procura Tadini ha affermato che “lo sapevano tutti”, riferendosi all’uso dei forchettoni sull’impianto per evitare i continui arresti e disservizi dei vagoni. Era un’azione che è stata compiuta più volte in passato per ovviare a problemi tecnici. Ma sarebbe stato proprio il forchettone a bloccare l’azione dei freni di emergenza che invece hanno funzionato per le altre cabine.

Questa mattina è iniziata l’udienza di convalida del fermo davanti al gip Donatella Banci Buonamici al carcere di Verbania per i tre fermati per la tragedia della funivia del Mottarone, e saranno sentiti anche Luigi Nerini ed Enrico Perocchio, rispettivamente proprietario delle Ferrovie del Mottarone e il direttore dell’esercizio. La procura ha chiesto il carcere per tutti e tre per pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e della reiterazione del reato. Secondo il procuratore Olimpia Bossi che coordina le indagini, dietro la scelta di inserire il forchettone alle cabine dell’impianto ci sarebbe una motivazione di tipo economico.

Il legale di Tadini

«Ho chiesto i domiciliari perché hanno l’adeguatezza per contenere eventuali rischi. Ho chiesto solo i domiciliari, non la libertà. Ho contestato le esigenze cautelari della procura» ha detto il legale di Gabriele Tadini, Marcello Perillo, uscendo dal carcere di Verbania. Perillo ha anche aggiunto che il suo assistito si trova in uno stato di salute precario: «È distrutto, non mangia e non dorme» e che «non è un delinquente, non avrebbe mai fatto salire delle persone se avesse pensato a questa possibilità».

L’avvocato ha confermato che Tadini ha ammesso che i forchettoni venivano inseriti abitualmente. «Il problema di queste pompe di pressione era che il freno poteva far fermare la funivia a metà corsa, con un obbligo di intervento con il cestello» ha spiegato Perillo.

Il quasi risveglio di Eitan

Questo pomeriggio il Giro d’Italia passerà davanti al carcere di Verbania dove ci sono i tre fermati. Dall’ospedale Regina Margherita di Torino, intanto, fanno sapre che Eitan, il bambino di cinque anni l’unico rimasto sopravvissuto all’incidente è ancora in prognosi riservata ma ha iniziato il risveglio. Intanto, l’ex presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani, ha proposto di consegnare la medaglia al valore al padre di Eitan che lo avrebbe protetto nello schianto. Per la giornata di domani, a una settimana dall’incidente, la regione Piemonte ha proclamato una giornata di lutto in tutto il territorio e di osservare un minuto di silenzio alle 12 in ricordo delle vittime della funivia del Mottarone.

