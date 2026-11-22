Altro materiale, invece, è stato trovato nella villa. Come se l'ex capo della Polizia avesse voluto separare la sfera degli affetti famigliari da quella delle indagini su via D'Amelio. La Dda di Firenze valuta anche l’ipotesi di aprire un procedimento autonomo, in cui il suicidio dell'ex capo della Polizia sarebbe legato alle inchieste sui mandanti esterni delle stragi. Attesa l'autopsia

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Firenze – Tra le lettere ritrovate accanto al corpo di Gianni De Gennaro non ci sono solo quelle indirizzate alla famiglia, ma anche alcune che sono indirizzate a soggetti che possono essere definiti “istituzionali”. Non vi sarebbero tra questi – spiegano le fonti inquirenti contattate da Domani - soggetti al vertice dello Stato, come il Presidente della Repubblica o il Capo del Governo, ma si tratta di messaggi che hanno come destinatari personaggi con un ruolo nelle vicende che hanno coinvolto