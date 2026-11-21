Alla fine anche lui è stato inghiottito dai misteri delle stragi siciliane. Enigmatico, forse cinico, era sempre riuscito a stare a galla dalla stagione di Giovanni Falcone alla macelleria del G8 di Genova

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Un colpo di pistola, un suicidio di Stato. Una morte che sprofonda il paese in un incubo, che trasporta ai nostri giorni i segreti di trenta e quaranta anni fa e che divora uno dei potenti fra i potenti, Gianni De Gennaro, ex capo della polizia ed ex direttore dei servizi di sicurezza, quello che chiamavano “lo Squalo", quello che i magistrati di Caltanissetta hanno accusato di depistare le indagini sulle morte di Paolo Borsellino. Vergogna e forse anche paura, risentimento e collera con lo Squa