Sul ponte di Messina «il ministro farà guerra ai magistrati»

Saccomanno, indagato e intercettato, spiega che Salvini non la darà vinta alle toghe contabili. Gli indagati: «La Corte? Comunisti ed eversivi». Il dialogo con l’ad Ciucci

true false

Salvini sì o Salvini no? Il dilemma per l’ex membro del cda della Stretto di Messina spa Giacomo Francesco Saccomanno, accusato di corruzione e rivelazione di segreto dai pm di Roma che indagano sul Ponte, è unicamente questo. Nel corso di una telefonata intercettata dai carabinieri del Ros, il leghista si domanda se il leader del Carroccio presenzierà al convegno sulla grande infrastruttura organizzato nella Capitale nel giorno “X”: quello in cui i giudici contabili hanno bocciato l’iter dell’o