l’inchiesta sulla grande opera

Sul ponte di Messina «il ministro farà guerra ai magistrati»

Enrica Riera
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26 giugno 2026 • 07:00

Saccomanno, indagato e intercettato, spiega che Salvini non la darà vinta alle toghe contabili. Gli indagati: «La Corte? Comunisti ed eversivi». Il dialogo con l’ad Ciucci 

Salvini sì o Salvini no? Il dilemma per l’ex membro del cda della Stretto di Messina spa Giacomo Francesco Saccomanno, accusato di corruzione e rivelazione di segreto dai pm di Roma che indagano sul Ponte, è unicamente questo. Nel corso di una telefonata intercettata dai carabinieri del Ros, il leghista si domanda se il leader del Carroccio presenzierà al convegno sulla grande infrastruttura organizzato nella Capitale nel giorno “X”: quello in cui i giudici contabili hanno bocciato l’iter dell’o

Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.