Bisogna aumentare il numero delle licenze dei taxi e la flessibilità dei turni, viste le criticità che si sono riscontrate a Milano, Napoli e Roma ma anche a Firenze e Palermo. Sono i suggerimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che mercoledì è tornata a puntare i riflettori sulla carenza di auto bianche nelle principali città italiane.

Secondo le segnalazioni che l’authority ha fatto ai comuni, l’offerta è carente anche a Palermo e Firenze, mentre a Bologna, Genova e Torino non sono emerse particolari criticità. Tra le righe del documento, non vincolante né per i sindaci né per il legislatore, emerge una critica al decreto Asset, approvato lo scorso autunno dal governo con l’intento di sbloccare l’impasse. Per l’autorità presieduta da Roberto Rustichelli, «occorre adeguare il numero delle licenze alla domanda spingendo l’aumento oltre il 20 per cento fissato in via straordinaria nel cosiddetto decreto Asset».

Il precedente

Già ad agosto 2023 l’Antitrust aveva inviato una richiesta di informazioni ai comuni di Milano, Napoli e Roma alle principali cooperative e piattaforme per la prenotazione dei taxi al fine di valutare le condizioni di fornitura del servizio e far luce sui gravi disservizi. Ne erano seguite tre segnalazioni in cui venivano evidenziate alcune criticità, come la strutturale insufficienza delle licenze per soddisfare la domanda.

A questo si sommava la diffusa inerzia dei comuni nel richiedere alle cooperative di taxi le informazioni necessarie a verificare l’adeguatezza del servizio, con esiti negativi in termini di rilevazione, e un’eccessiva rigidità del regime dei turni. In estate l’authority aveva quindi puntato il dito soprattutto contro gli amministratori locali.

Le città più carenti

A novembre l’Agcm ha poi rivolto un'altra richiesta di informazioni ai comuni e alle cooperative di taxi di Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Torino. Nel comune di Palermo, emerge oggi, pesa la strutturale carenza dell’offerta e l’assenza di controlli e di misure di regolamentazione flessibile dei turni.

A Firenze, invece, è risultata «la mancanza di un meccanismo di monitoraggio sull’erogazione e sulla qualità del servizio, per cui l’Autorità ha deciso di inviare una segnalazione in cui sono state evidenziate tali criticità». Viceversa, nei comuni di Bologna, Genova e Torino non sono emerse particolari criticità nell’offerta del servizio, per cui non è stata inviata loro alcuna comunicazione.

Bocciato il decreto Asset

Per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, l’Antitrust ha suggerito nelle sue segnalazioni l’adozione di alcune misure correttive. Innanzitutto, «occorre adeguare il numero delle licenze alla domanda spingendo l’aumento oltre il tetto del 20 per cento fissato in via straordinaria nel cosiddetto decreto Asset». In secondo luogo, è necessario rendere stabile ed effettivo il monitoraggio sulla qualità del servizio, richiedendo, almeno annualmente, alle cooperative di taxi le informazioni necessarie per stabilire se il numero di licenze attive sia sufficiente a soddisfare la domanda.

Il decreto Asset, in vigore dallo scorso ottobre, ha aperto una via accelerata per mettere nuove licenze in strada, ma è stato osteggiato dai sindaci perché impone loro di rinunciare al 20 per cento degli introiti dalle nuove licenze: in questo caso, infatti, la totalità degli incassi va ripartita tra i tassisti già attivi come ristoro per il depauperamento dei titoli in loro possesso.

Per questo motivo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha imboccato la strada tradizionale per liberare mille nuove licenze senza rinunciare agli introiti. Anche a Milano è atteso a giorni il bando per 450 nuove licenze, che però non saranno sufficienti per soddisfare la domanda. Per un ulteriore ampliamento delle licenze la parola dovrebbe tornare al governo, che però non è vincolato a raccogliere l’invito dell’authority.

