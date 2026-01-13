l’azienda dalle commesse milionarie

Tekne, bilanci e appalti. L’indagine segreta della procura di Roma

Il capo di Stato maggiore Carmine Masiello
Enrica Riera
13 gennaio 2026 • 07:00

L’inchiesta sarebbe partita da un esposto sui conti  in rosso della spa di Chieti che produce blindati e bus. La partita del governo per salvare la società in perdita di 30 milioni 

Da un lato gli affidamenti diretti e le commesse milionarie ottenute nel corso del tempo. Dall’altro le procedure relative alle possibili acquisizioni da parte di grandi aziende. Sono numerosi gli aspetti che i pm di Roma stanno accertando su Tekne, l’azienda abruzzese specializzata nella produzione di autobus, blindati militari e camion. La procura capitolina ha infatti aperto un fascicolo d’indagine sulla spa i cui bilanci in rosso, come raccontato da Domani, non ne hanno bloccato gli affari.

Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.