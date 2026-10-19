Connettività e digitalizzazione

Caos telecomunicazioni: lo schiaffo dell’Ue a Kkr (Fibercop) e il bluff dei voucher a pioggia

Mila Fiordalisi
19 ottobre 2026 • 17:09
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Bruxelles contesta dati fuorvianti al fondo Usa per l’acquisto della rete ex Tim. Intanto le aziende riorganizzano i vertici e si riapre il dossier della società unica con Open Fiber. Ma il governo insiste su bonus e "click day", ora anche sul cloud, che non risolvono i veri problemi di famiglie e imprese

Un nuovo ciclone si abbatte sulle telecomunicazioni italiane. La Commissione europea ha inviato una dichiarazione di addebiti a Kkr, sostenendo che il fondo statunitense abbia fornito informazioni «inesatte e fuorvianti» durante l’indagine del 2024 sull’acquisizione di Netco, la rete fissa ex Tim oggi in capo a FiberCop. Sotto la lente di Bruxelles sono finite le informazioni sulla validità e i vincoli degli accordi commerciali per l’accesso alla rete. Sebbene Kkr abbia replicato contestando le

Mila Fiordalisi
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Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.