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La terra è una scelta: cogliere l’occasione di restare

Illustrazione di Costanza Starrabba
Illustrazione di Costanza Starrabba
Illustrazione di Costanza Starrabba
Francesco Pattacini
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05 giugno 2026 • 14:43Aggiornato, 05 giugno 2026 • 15:11

Ritornare, restare, cambiare. Le aree interne non sono un luogo di nostalgia ed eroismo ma il laboratorio per immaginare un futuro diverso, attorno alla terra e sulla terra

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,

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Francesco Pattacini
Francesco Pattacini
Francesco Pattacini

Autore e copywriter freelance, i suoi articoli sono usciti su Rolling Stone e Linkiesta Gastronomika, su Zero scrive dei ristoranti internazionali che stanno arricchendo la cultura culinaria di Bologna raccontando le loro ricette su Grūmi, una newsletter di cibo e piccole storie che esce, ogni tanto, su Substack.