La terra è una scelta: cogliere l’occasione di restare

Ritornare, restare, cambiare. Le aree interne non sono un luogo di nostalgia ed eroismo ma il laboratorio per immaginare un futuro diverso, attorno alla terra e sulla terra

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,