«Chiunque desideri fare il lavoro da remoto – aveva scritto due giorni fa – deve stare in ufficio per un minimo (e intendo un minimo) di 40 ore a settimana o lasciare Tesla. Questo è meno di quanto chiediamo ai lavoratori di fabbrica». La mai, inviata ai dirigenti dell’azienda era trapelata attraverso il sito Electrek. Musk aveva poi aggiunto che avrebbe esaminato personalmente le eventuali richieste di esenzione da questa nuova politica aziendale presentate dai dipendenti, ma che in linea di principio, «se non vi presenterete ne dedurremo che vi siete dimessi».