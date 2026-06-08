l’opposizione contro il presidente lisei

«Testi sentiti di nascosto». Bufera in commissione Covid

Il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei
Il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei
Il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei
Enrica Riera
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08 giugno 2026 • 07:00

I membri dell’opposizione chiedono le dimissioni del meloniano. «Due testimoni sono stati interrogati all’insaputa dei commissari da soggetti non legittimati a condurre gli interrogatori e in sede diversa da quella della Commissione»

«Lunedì 8 giugno, alle ore 10:30, presso l’aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 svolge l’esame testimoniale di Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis Srl, e dell'avvocato Nicoletta Spaziani». Il programma delle audizioni in seno alla Commissione Covid, pubblicato sul sito della Camera dei deputati, parla chiaro. Oggi è in programma l’audizione sia di u

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Enrica Riera
Enrica Riera
Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.