«Testi sentiti di nascosto». Bufera in commissione Covid

I membri dell’opposizione chiedono le dimissioni del meloniano. «Due testimoni sono stati interrogati all’insaputa dei commissari da soggetti non legittimati a condurre gli interrogatori e in sede diversa da quella della Commissione»

true false

«Lunedì 8 giugno, alle ore 10:30, presso l’aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 svolge l’esame testimoniale di Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis Srl, e dell'avvocato Nicoletta Spaziani». Il programma delle audizioni in seno alla Commissione Covid, pubblicato sul sito della Camera dei deputati, parla chiaro. Oggi è in programma l’audizione sia di u