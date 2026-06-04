Palpeggiamenti e foto hard, professore arrestato per abusi sugli allievi della scuola militare

Un insegnante 48enne di italiano e latino della Teuliè è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti ai danni di almeno sette studenti

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Avrebbe «abusato della sua posizione di docente e della condizione psichica degli studenti, costringendoli con violenza (gli studenti, ndr) a subire ripetutamente atti sessuali». Li avrebbe «abbracciati da dietro, palpeggiandoli e costringendoli ad intrattenere con lui conversazioni a contenuto sessualmente esplicito, nonché chiedendogli ripetutamente di inviargli materiale fotografico e video a contenuto erotico». Per questo e altre condotte un insegnante 48enne di italiano e latino della scuol