La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi, venerdì 9, i rappresentanti delle più rappresentative associazioni agricole: Cia-Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Fedagripesca e Copagri. Ha rivendicato di aver difeso in Europa «gli interessi degli agricoltori» di aver «contestato fin dall'inizio le scelte sbagliate imposte dalla Commissione Ue».

«Noi – ha detto – siamo sempre stati favorevoli alla difesa dell'ambiente, ma fermamente contrari a una transizione ideologica fatta da diktat e regole frutto di posizioni ideologiche e per le quali si sacrifica la produzione, mettendo a rischio quel concetto di sovranità alimentare che resta un nostro indirizzo irrinunciabile».

Meloni insomma rivendica il lavoro del governo che in Europa «ha cambiato passo» e si è «fatto sentire» su tanti dossier sui quali «l’orientamento è progressivamente cambiato e sui quali sta progressivamente prevalendo il buon senso. Penso alle norme sulle emissioni, sul packaging, sui fitofarmaci, sulla rotazione forzata o sulla messa a riposo obbligatoria».

Ha rivendicato anche la scelta della Commissione di ritirare la proposta di legge sulla riduzione dei fitofarmaci. «Una vittoria del governo italiano», ha detto. E nella lista dei successi anche «lo stop al cibo sintetico».

Più nel merito, Meloni ha promesso di affrontare il tema della vendita dei prodotti sottocosto (“riconoscere il giusto prezzo agli agricoltori”) e di esenzioni Irpef. In particolare, secondo la premier «l'esenzione Irpef negli anni passati è stata una misura iniqua e ha favorito soprattutto i grandi imprenditori e le imprese con volumi di affari elevati». Mentre «la proposta del governo è aiutare gli agricoltori che ne hanno bisogno limitando l'esenzione Irpef ai redditi agrari e domenicali che non eccedono l'importo di diecimila euro».

Il rebus Sanremo

L’altro fronte odierno per i trattori è il caso Sanremo: dopo il balletto sulla possibilità di una testimonianza di una delegazione di agricoltori sul palco dell’Ariston, la Rai si è assestata sulla disponibilità a leggere un comunicato. «Aspettiamo il comunicato degli agricoltori, sono tante le email arrivate, non sappiamo a chi poter dare una risposta: aspettiamo che ne arrivi una che Amadeus leggerà sul palco. La Rai è disponibile a portare a conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste, siamo pronti a farlo. Quanto lo avremo, è pronto a leggerlo», ha detto in conferenza stampa Fabrizio Casinelli, capo dell'ufficio stampa della Rai.

«All'ufficio stampa – sottolinea ancora Casinelli – non è arrivato nessun comunicato: se arrivasse ne parlerei immediatamente con i vertici aziendali. Ribadisco, abbiamo dato ampia disponibilità alla lettura del comunicato: se gli agricoltori, ai quali va la mia solidarietà totale, mio nonno era contadino, ci portano un comunicato unitario, siamo pronti a leggerlo».

«Anche questa sera», conferma Amadeus.

Dunque per il momento il palco dell’Ariston resta off limits mentre in città continuano ad arrivare i trattori per spingere i vertici della Rai ad accordare le telecamere ai rappresentanti della protesta. Decine di mezzi hanno raggiunto la città per il presidio autorizzato tra le 13 e le 17, in attesa di una decisione.

Trattori a Roma

Dopo aver annullato la manifestazione indetta per oggi in centro a Roma una delegazione di 4 trattori ha sfilato nel cuore della capitale fino al Colosseo e al Circo Massimo. Alle 20 è confermato il corteo dei mezzi sul Raccordo anulare.

© Riproduzione riservata