«Treni, sabotaggio per i Giochi»: i pm e la pista degli anarchici

Cavi tranciati e ordigni rudimentali. I pm di Bologna non escludono l’atto terroristico. Ira di Salvini: «Attentato per le Olimpiadi». Pd e M5s: «Dal ministro zero strategie»
«Abbiamo aspettato oltre cento minuti per salire a bordo», racconta una professionista fuori sede partita da una città del sud Italia per trascorrere il fine settimana a casa, in Emilia-Romagna. «È stata come al solito un’Odissea», dice la pendolare una volta arrivata nella stazione di Bologna dove su una parete interna campeggia la scritta Kiss&Ride, saluta e scappa via, un consiglio che i viaggiatori hanno preso alla lettera: «Meglio allontanarsi da questo caos», quanto ripetuto una volta giun