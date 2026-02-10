Fatti

Treni sabotati a Pesaro, la rivendicazione degli anarchici. «Azione contro i Giochi e il capitalismo»

I tabelloni dei ritardi dei treni a Bologna a causa dei cavi tranciati vicino alla stazione
Enrica Riera
10 febbraio 2026 • 12:50Aggiornato, 10 febbraio 2026 • 14:01

È arrivata questa mattina la «rivendicazione» dei fatti di Pesaro. Una nota, dal titolo “Rompere il ghiaccio”, è stata pubblicata sul blog La Nemesi, una piattaforma di controinformazione anarchica e rivoluzionaria. Si parla di «sabotaggio incendiario della linea ferroviaria» marchigiana «contro i Giochi olimpici». Inoltre, vengono citati i partner di Milano-Cortina, «che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista»

«All'alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro. Quest'azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo “spettacolo” delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26». È arrivata questa mattina la «rivendicazione» dei fatti di Pesaro. Una nota, dal titolo “Rompere il ghiaccio”, è stata pubblicata sul blog La Nemesi, una piattaforma di controinformazione anarchica e rivoluzionaria. Si parla appunto di «riv

Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.