Treni sabotati a Pesaro, la rivendicazione degli anarchici. «Azione contro i Giochi e il capitalismo»

È arrivata questa mattina la «rivendicazione» dei fatti di Pesaro. Una nota, dal titolo “Rompere il ghiaccio”, è stata pubblicata sul blog La Nemesi, una piattaforma di controinformazione anarchica e rivoluzionaria. Si parla di «sabotaggio incendiario della linea ferroviaria» marchigiana «contro i Giochi olimpici». Inoltre, vengono citati i partner di Milano-Cortina, «che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista»