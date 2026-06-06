Trenta coltellate e il corpo scaraventato in un’intercapedine. I pm: «Così il branco si è organizzato per uccidere»

Eseguiti due decreti di fermi, ma uno dei presunti autori è latitante. La testimonianza del fratello della vittima: «Circondato, colpito con pietre, coltelli e cocci di bottiglie». Ora la procura guidata da Marcello Viola contesta la premeditazione

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«Si accanivano su di lui accoltellandolo circa una trentina di volte e successivamente scaraventandolo nell'intercapedine esistente tra la sponda dei binari ferroviari e la parete di cinta della stazione ferroviaria di Milano-Certosa». Un omicidio brutale quello di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso dal branco che apparterrebbe alla gang dei Latin King. È quanto si legge nel decreto di fermo della procura di Milano per concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione emesso nei confro