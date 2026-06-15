I giudici hanno bocciato il ricorso proposto dall’associazione religiosa Dhi – Dignitas Humanae Institute, legata all’esponente dell’ultradestra Steve Bannon, in riferimento all’utilizzo della Certosa di Trisulti. La struttura, nelle idee del sovranista statunitense Benjamin Harnwell, stretto alleato di Bannon in Europa, avrebbe dovuto ospitare una scuola di gladiatori per guerrieri della cultura

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Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’associazione religiosa Dhi – Dignitas Humanae Institute, legata all’esponente dell’ultradestra Steve Bannon, in riferimento all’utilizzo della Certosa di Trisulti. La struttura, nelle idee del sovranista statunitense Benjamin Harnwell, stretto alleato di Bannon in Europa, avrebbe dovuto ospitare una scuola di gladiatori per guerrieri della cultura. Ma oggi è arrivata la decisione dei giudici, dopo la battaglia legale intrapresa – a colpi di ricorsi e controricorsi – in questi anni.

«Con ricorso notificato il 5 giugno 2025, l’associazione religiosa ha adito questo tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del ministero della Cultura dell’aprile 2025 con la quale il ministero ha respinto l’istanza formulata da Dhi di annullamento in autotutela del decreto con il quale era stato disposto l’annullamento della graduatoria con cui Dhi risultava concessionaria della Certosa», si legge nella pronuncia.

I giudici hanno condannato l’associazione «al pagamento, in favore del ministero della Cultura e della Regione Lazio, delle spese di lite che liquida in 4mila euro».

«L’immagine del trasloco definitivo di Harnwell dalla Certosa di Trisulti rappresenta per “Trisulti Bene Comune” la reale partenza per un nuovo cammino. Un cammino da percorrere insieme alle Comunità locali per far tornare la Certosa un bene di tutti, con l’impegno di farla tornare alla fruizione libera dei cittadini come punto centrale di un tessuto economico e sociale vivo ed attivo», hanno commentato le associazioni che si sono sempre battute per tutelare l’antico monastero.

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