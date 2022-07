Chiamate, sms o mail per convincere a investire in azioni Amazon ma si tratta di adescamenti di società terze che puntano a fregare i consumatori

Una lettore di Domani ha denunciato una esperienza molto diffusa: le telefonate di soggetti terzi per chiedere di investire in azioni Amazon. Lo ha raccontato tramite una lettera che abbiamo pubblicato sul numero del giornale uscito il 18 luglio:

«Ricevo una telefonata da un cellulare italiano sconosciuto, rispondo e mi viene proposto un investimento in azioni Amazon. Solo un piccolo investimento di 500 euro, mi dice una voce gentile. Così mi viene offerta la possibilità di acquistare 250 azioni Amazon. Inoltre, mi viene prospettata la possibilità di continuare ad acquistarne via internet, nel tempo. Un vero affare.

Chiedo alla voce se hanno l'autorizzazione della Consob per fare queste telefonate che sono, a tutti gli effetti, proposte d'investimento. La voce gentile mi risponde che sono certificati Fca, o una sigla giù di lì. Rispondo che non so chi sia, ma ribadisco che se vuole può mandare l'autorizzazione Consob al mio numero tramite WhatsApp. Avrebbe, poi, potuto richiamarmi e avrei aderito alla sua proposta.

Sono passati dieci giorni e non ho ancora ricevuto nulla. La tentata vendita telefonica è una cosa molto delicata. Chi tutela il risparmio degli italiani?»

La replica di Amazon

«I truffatori che tentano di impersonare Amazon mettono a rischio i nostri clienti e il nostro marchio», scrivono da Amazon in seguito alla pubblicazione della lettera su Domani. «Sebbene queste truffe abbiano luogo al di fuori del nostro negozio, continueremo a investire per proteggere i clienti e informare il pubblico sulla prevenzione delle truffe. Incoraggiamo i clienti a segnalarci sospette truffe in modo da poter proteggere i loro account e indirizzare i malintenzionati alle forze dell'ordine per proteggere i consumatori. Visita le nostre pagine di aiuto per trovare ulteriori informazioni su come identificare le truffe e segnalarle».

Le truffe

Le comunicazioni come quelle ricevute dal nostro lettore sono del tutto estranee ad Amazon e si tratta di truffe dato che l’azienda di Jeff Bezos non collabora con società di trading esterne. Molti utenti ricevono sms o mail in cui viene chiesto di accedere a un link per investire nelle azioni dell’azienda, ma si tratta di truffe riconducibili a soggetti terzi indipendenti da Amazon.

Per evitare che i clienti possano essere adescati facilmente è stato pubblicato anche un video illustrativo al segue link, dove è anche possibile segnalare i messaggi, le mail e le telefonate fraudolente ricevute.

In particolare, è presente un’apposita sezione denominata «Come faccio a sapere se un sms proviene da Amazon?» che riporta alcune indicazioni utili al riconoscimento delle attività fraudolente e inclusiva delle istruzioni per segnalare l’episodio alla Polizia postale: https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/segnala-online/index.html

